الهجرة تصدر بطاقات “ماستر كارد” للنازحين في الموصل

2023/01/07 | 21:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين، ايفان فائق جابرو، اليوم السبت، العمل على اصدار بطاقات الماستر كارد للنازحين في مخيمات الموصل لشمولهم براتب الرعاية الاجتماعية.وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز انه “تم العمل على اصدار بطاقات الماستر كارد للنازحين في مخيمات الموصل لشمولهم براتب الرعاية الاجتماعية “.واضاف البيان “حيث وجهت الوزيرة موظفي فرع […]

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