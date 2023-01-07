توب 5: إيران تعدم شابين على صلة بالاحتجاجات.. ومقتل 29 يوقف تسليم نجل

2023/01/07 | 21:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعدام إيران بطل كاراتيه ومتطوع لتدريب الأطفال، وموعد بدء تدريب الجيش الأوكراني على صواريخ "باتريوت"، وجدل بعد تناقل فيديو "اعتداء على طلبة كويتيين في مصر"، والأمير هاري يكشف في مذكراته كيف فقد عذريته مع "امرأة أكبر منه سنًا"، وصولا إلى إيقاف تسليم نجل "إل تشابو"لأمريكا بعد مقتل 29 بعملية اعتقاله...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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