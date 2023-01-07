في العتبة الحسينية المقدسة.. مشروع

2023/01/07 | 21:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى قسم الاتصالات في العتبة الحسينية

المقدسة بشكل حثيث لاكمال مشروع الكيبل

الضوئي كونه مشروع متكامل يوصل خدمات

الكيبل الضوئي الى كل اقسام وشعب العتبة

المقدسة ويقدم خدمات توفر السرع

العالية وتحمي البي

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