2023/01/07 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أكد مدير إدارة القرن الإفريقي والسودان بجامعة الدول العربية زيد الصبان، أن العراق أبلغ الجامعة بمذكرة رسمية تفيد بإسقاط جزء من ديون الصومال الخارجية المستحقة للعراق.

وقال الصبان في تصريحات صحفية تابعتها (بغداد اليوم)، إن "قرارات القمم العربية المتتالية طلبت من الدول والصناديق العربية إعفاء الصومال من ديونه الخارجية نظراً للظروف الاستثنائية التى واجهت الدولة الصومالية على مدار العقود الماضية".

ولفت إلى أن مصر قامت بتخصيص عدد من الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى الصومال لمواجهة أزمة كورونا وأزمة الجفاف كما تفضلت مشكورة بنقل مساعدات إنسانية مقدمة من الجامعة العربية شملت أجهزة تنفس صناعي وأدوية.

وأكد أن هناك عملاً ضخماً تقوم به كثير من الدول العربية الأعضاء في الجامعة مثل السعودية وقطر والكويت والإمارات وأن هناك دعماً مادياً ومالياً قدمته هذه الدول وصناديقها التنموية لصالح للصومال، ساعد كثيراً على مواجهة بعض التحديات من جفاف وأزمة غذائية ومواجهة تداعيات الحرب ضد الإرهاب التي أثرت كثيراً على ملايين الصوماليين وأدت إلى نزوحهم بعيداً عن قراهم ومساكنهم.

وكان العراق قد دعا في اذار من العام الماضي 2022، الصومال لتسديد الديون المترتبة عليه بينما وجّه دعوة رسميَّة لوزيري الخارجيَّة والماليَّة لهذا البلد إلى زيارة العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسقط جزءًا من ديون الصومال لـظرفها الصعب - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسقط جزءًا من ديون الصومال لـظرفها الصعب - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).