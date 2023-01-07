طقس العراق.. تحذير لسالكي الطرق الخارجية خلال الـ48 ساعة القادمة

2023/01/07 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد، فيما شدد على الحذر لسالكي الطرق الخارجية خلال ليلة الاحد وفجر الاثنين.

وقال عطية في منشور على حسابه في الفيس بوك وتابعته (بغداد اليوم) إن "ليلة اليوم وفجر الاحد سيكون هناك ضباب كثيف يسود اجواء مدن السليمانية والانبار وكركوك وصلاح الدين وبابل وكربلاء وغرب نينوى والنجف وغرب بغداد، بينما يسود ضباب متوسط الشدة وخفيف في باقي المناطق".

وأضاف أنه "خلال ليلة الاحد وفجر الاثنين فمن المتوقع ظان يغطي الضباب الكثيف مناطق واسعة من مدن البلاد لذا يستوجب الحذر لمرتادي الطرق الخارجية".

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