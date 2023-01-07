2023/01/07 | 22:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: E3yN1OG4QM0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منع مواطن من استخدام حقه في أرضه.. صاحب الأرض يروي تفاصيل ماذا حدث معه) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منع مواطن من استخدام حقه في أرضه.. صاحب الأرض يروي تفاصيل ماذا حدث معه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).