السوداني يوجه بتحديد الأولويات الضرورية من الخدمات والبنى التحتية لمدينة الكاظمية

2023/01/07 | 22:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 يناير، 2023 بغداد/المسلة: إستقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت 01/07/2023، وفداً من أهالي...

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