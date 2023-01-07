2023/01/07 | 22:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، ضبط 62 عبوة ناسفة في مناطق متفرقة.وقال إعلام المديرية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ إنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعب ( استخبارات وأمن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 62 عبوة ناسفة بمناطق مختلفة في ثلاث محافظات المركز الخبري الوطني.

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