الوائلي:عدد الوافدين لخليجي 25 بلغ 34 الفاً عبر منفذين

2023/01/07 | 22:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن رئيس المنافذ الحدودية عمر الوائلي ،اليوم السبت، عن عدد الوافدين لخليجي 25 بلغ قرابة 34 الفاً عبو منفذين.وقال الوائلي في تصريح خاص لـ/ المركز الخبري الوطني/ ان”عدد الوافدين لبطولة […]

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