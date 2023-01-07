لفك الاختناقات.. تعرف على خطط رفع سيطرات في بغداد

2023/01/07 | 22:42 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر حكومي، اليوم السبت، عن خطط رفع سيطرات في العاصمة بغداد لفك الاختناقات المرورية.

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