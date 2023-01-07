فتح شوارع المنطقة الخضراء غداً

2023/01/07 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، السبت، عن فتح شوارع المنطقة الخضراء يوم غد الاحد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "شوارع المنطقة الخضراء سيتم افتتاحها صباح يوم غد الاحد".

وكشفت مصادر مطلعة اليوم السبت، خارطة بالطرق التي سيتم فتحها داخل المنطقة الخضراء على باقي المناطق المجاورة والمحطية بها، فيما وصف الأمر بأنه "عملية لتفكيك الخضراء".

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، فأن "خطط الحكومة لفك الاختناقات المرورية في بغداد ضمن البرنامج الحكومي تتضمن فتح المنطقة الخضراء على المناطق المحيطة وتفكيكها".

وفيما يخص السيطرات التي تم رفعها لحد الان كمرحلة اولى، فتتمثل بسيطرة "الجادرية، الطابقين، الفراشة (بغداد الجديدة)، شقق زيونة، الطوبجي (سيطرة المرور)، وسيتم رفع سبع سيطرات في جانب الكرخ".

وتشير المعلومات إلى وجود "اجراءات لتفكيك المنطقة الخضراء"، وفتح اربع انفاق قريبة من مجلس النواب، فضلا عن فتح باب شارع الزيتون المتمثل بالطريق المؤدي من معرض بغداد الدولي باتجاه المنطقة الخضراء، فتح باب عمليات بغداد - الطريق المؤدي من ساحة الاحتفالات باتجاه شارع الزيتون، فتح النفق الموازي لشارع الزيتون، فتح 5 انفاق داخل المنطقة الخضراء، فضلا عن الطريق الموازي لقصر عدنان الممتد من مطعم علي باريس المنطقة الخضراء".

وسيتم وفتح الشوارع كمرحلة أولى من 5 فجرا الى 7 مساء أي خلال اوقات الزخم، بالاضافة الى أنه تم فتح شارع (سايدين) موازي لسريع محمد القاسم، ويبدأ من الكيلاني، وينتهي بالجامعة التكنولوجية.

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