2023/01/07 | 22:55 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: Og0ySbt-HSk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد ما قاله عدنان لفتة عن افتتاح خليجي 25) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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