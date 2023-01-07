منتخب قطر يهزم نظيره الكويتي ويتصدر مجموعته في

2023/01/07 | 22:56 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهل منتخب قطر مشاركته في بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25" المقامة في مدينة البصرة العراقية بالفوز على نظيره الكويتي 2-0، خلال المباراة التي جمعتهما السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة.

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