. قطر تعبر الكويت بثنائية في خليجي 25

2023/01/07 | 22:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب المنتخب القطري على نظيره الكويتي

بنتيجة (2-0)، مساء اليوم السبت، ضمن

المجموعة الثانية من منافسات خليجي 25.

وتصدر المنتخب القطري المجموعة

الثانية، برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف

عن المنتخب البحريني

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