الصينيون يلجأون إلى السوق السوداء لشراء أدوية مضادة لكوفيد

2023/01/07 | 23:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خضمّ النقص في الأدوية المضادة لكورونا في الصين، بعد الرفع المفاجئ للقيود الصحية، تلجأ عائلات يائسة إلى السوق السوداء، رغم عمليات الاحتيال والأسعار الباهظة.

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