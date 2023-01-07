أهمها الموازنة.. نائب يكشف ابرز المشاريع التي تنتظر تصويت البرلمان

2023/01/07 | 23:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو مجلس النواب، محمد سعدون السوداني، اليوم السبت، أبرز مشاريع القوانين التي سوف تكون على جدول اعمال البرلمان في بداية الفصل التشريعي الثاني.

وقال السوداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “ابرز مشاريع القوانين التي سوف تكون على جدول اعمال مجلس النواب بداية الفصل التشريعي الجديد يتمثل بالموازنة المالية، والتي يفترض أن تكون من أولويات المجلس”، مطالبا الحكومة بـ”ضرورة الإسراع بارسالها؛ بغية المضي قدما في تشريعها”.

وأضاف، ان “الموازنة من القوانين المهمة جداً؛ لأنها تمس حاجة المواطن، والتي لم تشرع منذ فترة طويلة”.

وتابع السوداني، قائلا: “القانون الاخر المهم يتمثل بالنفط والغاز، الذي لابد أن يكون على جدول اعمال الجلسات المقبلة، بالإضافة الى قانون الانتخابات”.

وبين السوداني، ان “الكثير من القوانين المنتظر إقرارها خلال الفصل التشريعي الثاني، بالإضافة الى القوانين التي تمت قراءتها داخل المجلس قراءة أولى وثانية في الفصل التشريعي السابق بغية التصويت عليها”.

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