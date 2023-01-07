احتدم النقاش فرفعه عاليًا وطرحه أرضًا.. كاميرا ترصد ما حدث خارج مركز إيواء للمهاجرين

2023/01/07 | 23:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتهم مركز إيواء المهاجرين والمشردين في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، عملاء حرس الحدود باستخدام “القوة المفرطة” بعد أن أظهرت لقطات كاميرا أمنية لوكيل في حرس الحدود وهو يهاجم مهاجرًا ويرفعه عاليًا ويطرحه على الأرض خارج ملجأ، الجمعة.

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