اعلامية كويتية تعلق على خسارة منتخبها امام قطر: يتحملها الوفد “الزعول”

2023/01/07 | 23:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علقت الاعلامية، الكويتية، فجر السعيد، اليوم السبت، على خسارة منتخبها امام المنتخب القطري في بطولة كأس الخليج “خليجي 25”.وقالت السعيد في تدوينة عبر تويتر وتابعتها ايرث نيوز “فقد توازنه الأزرق والخساره يتحملها الزعول والوفد اللي تهاوش على 50 غرفة وبوشعر المستفز”.واضافت “تصرفاتهم وتصريحاتهم أثرت على معنويات اللاعبين علماً بأن هذا الفريق […]

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