مساعٍ إيرانية لـ

2023/01/07 | 23:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم السبت، قرب عقد اجتماع اللجنة المشتركة للتحقيق في اغتيال الجنرال قاسم سليماني في إيران، مؤكدة تغيير موقفها السابق بارسال وفدها الى بغداد للبحث في تفاصيل التحقيق، حيث جاء ذلك بالتزامن مع ضغوط إيرانية على حكومة السوداني لتغيير معلومات وأوراق تخص الحادثة.

وبينت وكالة شينخوا الصينية بحسب تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، إن "الموقع الرسمي لمجلس حقوق الانسان الإيراني اكد نقلاً عن مدير المجلس القاضي كاظم غريب ابادي، ان السلطات الإيرانية ستقوم باستضافة الوفد العراقي عن اللجنة المشتركة للتحقيق بجريمة الاغتيال"، مشددا على "انهاء الجانب الإيراني لكافة الأوراق التحقيقية الهادفة لرفع دعوى قضائية ضد حكومة الولايات المتحدة السابقة بإدارة دونالد ترامب".

وجاء تغيير موقع اللقاء بين وفدي البلدين ضمن اللجنة المشتركة، بعد تأكيد السلطات الإيرانية الأسبوع الماضي، نيتها ارسال الوفد الى بغداد لحضور الجولة الرابعة من التحقيقات.

وأتى تغيير الموعد وموقع اللقاء بالتزامن مع تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط عبر صفحتها باللغة الإنكليزية، اكدت خلاله أن "السلطات الإيرانية تمارس ضغوطا، على الجانب العراق لدفعه نحو اصدار إقرار رسمي يؤكد بأن سليماني كان يقوم بزيارة معلنة ورسمية الى العراق اثناء تعرضه لعملية الاغتيال، الامر الذي وصفته بـ"الضروري" لاقامة الدعوى القضائية ضد الجانب الأمريكي.

الصحيفة قالت، ان "خلافا بين طهران وبغداد بدأ بعد اصدار السوداني اومر للخبراء القانونيين بالبحث بالطرق المناسبة "لاصدار الورقة التي طلبتها ايران دون اثارة غضب واشنطن"، مؤكدة ان "حكومة السوداني "قلقة" من اثارة مشاكل مع الولايات المتحدة خلال الفترة الحالية لـ"تأثيرها على منصب رئيس الوزراء"، بحسب وصفها.

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