2023/01/07 | 23:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، القاء القبض على (٧) من تجار المخدرات في محافظتي الديوانية والنجف.وذكرت المديرية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/،انه”خلال عمل متواصل للمديرية العامة للاستخبارات والأمن لملاحقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات تُطيح بـ 7 تجار للمخدرات في الديوانية والنجف الأشرف المركز الخبري الوطني.

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