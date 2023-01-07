2023/01/07 | 23:55 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: m8SFOR24aPc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شابات يجدن القوة والثقة في الفنون القتالية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شابات يجدن القوة والثقة في الفنون القتالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).