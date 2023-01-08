الجماهير العراقية تنظف مدرجات ملعب الميناء بعد انتهاء مباراة قطر والكويت

2023/01/08 | 00:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 يناير، 2023 بغداد/المسلة: الجماهير العراقية تنظف مدرجات ملعب الميناء بعد انتهاء مباراة قطر و...

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