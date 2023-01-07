2023/01/08 | 00:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، إعدام السلطات الإيرانية رجلين بسبب مشاركتهما في المظاهرات التي اندلعت عقب وفاة مهسا أميني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("عنصر أساسي للقمع الوحشي".. واشنطن تندد بعمليات الإعدام الإيرانية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("عنصر أساسي للقمع الوحشي".. واشنطن تندد بعمليات الإعدام الإيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).