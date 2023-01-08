2023/01/08 | 00:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، بانفجار عبوة أمام منزل نائب سابق في محافظة بابل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في بابل.. عبوة تستهدف منزل نائب سابق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في بابل.. عبوة تستهدف منزل نائب سابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).