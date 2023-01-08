تعطلت بسبب الانسداد السياسي.. أبرز قوانين الاستثمار النيابية خلال الفصل الجديد

2023/01/08 | 00:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، السبت، عن ابرز القوانين التي سيتم تمريرها بعد العطلة التشريعية لمجلس النواب، فيما اكدت ان قانون الاستثمار الصناعي سيتم التصويت عليه بعد القراءة الثانية له بداية الفصل التشريعي المقبل.

وقال عضو اللجنة حسين السعبري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “ابرز القوانين التي سيتم التصويت عليها في الفترة المقبلة هو قانون الاستثمار الصناعي بعد القراءة الثانية التي ستتم بداية الفصل التشريعي المقبل”، مؤكدا ان “سبب تعطيل تمرير هذا القانون هو الانسداد السياسي وعدم اكتمال نصاب الجلسات في الفترة السابقة”.

وتابع، انه “بالاشتراك مع لجنة الاقتصاد النيابية، بدأ العمل على التمهيد لإقرار قانون الاستثمار المعدني الذي يشكل أهمية كبيرة للعراق في المستقبل”، مشيرا الى ان “هنالك جهات عديدة ستشترك في اكمال القانون الذي يمثل أهمية كبيرة للعراق في المرحلة المقبلة وابرزها: الاتحاد العام للصناعات العراقية وغرفة تجارة بغداد”.

ولفت الى ان “اللجنة بدأت بالعمل على حل مشاكل المشاريع المتلكئة في المحافظات لغرض اكمالها في الفترة المقبلة”، مضيفا ان “العمل بدأ مع الهيئات المستقلة للوقوف على المشاكل التي تعاني منها هذه المشاريع”.

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