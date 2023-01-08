شاهد بالفيديو.. الجماهير العراقية تزين ملاعب البصرة .. والمنتخبات الخليجية تفصح عن مستوياتها | ملاعب

2023/01/08 | 00:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iE35njo_UPI

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