مشاجرة الإسكندرية.. الكويت تعلن الإفراج عن مواطنيها وتوجه رسالة لطلابها في مصر

2023/01/08 | 00:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السفارة الكويتية لدى مصر أنه تم "الإفراج عن طلبة كويتيين"، السبت، بعد أن قبضت أجهزة الأمن المصرية عليهم في "واقعة مشاجرة في مجمع تجاري بالإسكندرية".

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