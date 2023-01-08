الولايات المتحدة تدين

2023/01/08 | 00:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت الولايات المتحدة "بأشد العبارات" إعدام محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، اللذين شاركا في احتجاجات مناهضة للنظام في إيران العام الماضي.

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