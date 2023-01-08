2023/01/08 | 00:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم السبت، باستهداف منزل نائب سابق ضمن القرية العصرية في محافظة بابل.وذكر المصدر لايرث نيوز، ان “عبوة محلية الصنع استهدفت منزل نائب سابق ضمن القرية العصرية في بابل دون اصابات تذكر”.

ظهرت المقالة استهداف منزل نائب سابق ضمن القرية العصرية في بابل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف منزل نائب سابق ضمن القرية العصرية في بابل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف منزل نائب سابق ضمن القرية العصرية في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).