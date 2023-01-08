2023/01/08 | 00:57 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول وزير الصحة إن المقاطعة تشهد عادة زيادة في الحاجة إلى الرعاية في المستشفيات في يناير.اعتبارًا من يوم الاثنين، 9 يناير، ستعيد المقاطعة تنشيط 20 مركزًا لعمليات الطوارئ في المستشفيات تم إنشاؤها مسبقًا لـ COVID-19 للتعامل مع الارتفاع المتوقع في حالات الإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي وحالات COVID-19.خلال مؤتمر صحفي، قال وزير الصحة أدريان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بريتش كولومبيا تعيد فتح مراكز عمليات الطوارئ في 20 مستشفى، تعرف عليها شبكة القيقب الدولية.

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