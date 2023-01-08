بالصور.. إصدار جديد من أوراق النقد في الأردن

2023/01/08 | 01:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي الأردني، السبت عن الإصدار الخامس لأوراق النقد والتي تتضمن فئات: 50 دينارا، 20 دينار، 10 دنانير، 5 دنانير.

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