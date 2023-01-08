2023/01/08 | 02:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعد نحو 42 سنة على فقدانها، استعادت امرأة في ألمانيا محفظة ضاعت منها عام 1981.السيدة وجدت المحفظة بدون أي نقود، ولكنها عثرت على جواز سفرها القديم والعديد من الصور الخاصة بها.وأعلن كبير قساوسة كنيسة مدينة باد دوركهايم في ولاية راينلاند- بفالتس، شتيفان كونتس، أنه تم العثور على المحفظة، أثناء أعمال كانت […]

ظهرت المقالة وجدتها في كنيسة..



امرأة في ألمانيا تستعيد محفظة فقدتها قبل 42 عاما أولاً على ايرث نيوز.

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