2023/01/08 | 02:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 يناير، 2023 بغداد/المسلة: تتصاعد الدعوات لطرد وتجريد الفاسدين والمتورطين بنهب المال العام من المناصب...

ظهرت المقالة جرائم نهب المال العام بالعراق..



تبرز في زوبعة اعلامية ثم تختفي التفاصيل والمتورطون أولاً على المسلة.

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