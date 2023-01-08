"غيض من فيض".. تقرير: اختبارات كوفيد قد تكشف حقيقة ما يحصل بالصين

2023/01/08 | 03:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تشكو فيه منظمة الصحة العالمية من حجب بكين للبيانات حول كورونا، وتزويدهم بمعلومات غير كافية، تستطيع بيانات المسافرين القادمين من الصين إعطاء لمحة عما يحدث هناك.

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