جريمة… مع ألف مخطوطة لكتّاب مشهورين

2023/01/08 | 04:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الروائية الكندية مارغاريت أتوود في نيويورك في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 © غيتي/غيتي بواسطة ا ف ب/ارشيف ديا ديباسوبيل نيويورك (أ ف ب) – اعترف موظف إيطالي سابق في مقر دار النشر الأميركية “سايمن أند شوستر” في لندن أمام القضاء الفيدرالي في نيويورك الجمعة بسرقة أكثر من ألف مخطوطة لكتاب مشهورين بفضل نظام مبتكر […]

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