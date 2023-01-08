كأس الاتحاد الإنكليزي.. ليفربول حامل اللقب سيواجه ولفرهامبتون مجددا

2023/01/08 | 04:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل ليفربول حامل اللقب 2-2 مع ضيفه ولفرهامبتون واندرارز في كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، السبت، وسيخوض مباراة الإعادة بعد مباراة مثيرة بالدور الثالث سجل فيها الضيوف هدفا متأخرا ألغاه الحكم بداعي التسلل.

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