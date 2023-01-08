2023/01/08 | 05:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل هكذا ظهرت صديقة رونالدو في السعودية؟ وهل تساقطت الثلوج في مكة؟ وهل تظهر صورة قديمة بيليه وهو يتجول في العاصمة الليبية؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تساقطت الثلوج في مكة؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تساقطت الثلوج في مكة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).