عشرات القتلى والجرحى في حادث مروري شرقي الصين

2023/01/08 | 06:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 17 شخصا وأصيب 22 بجروح الأحد في حادث مروري في مقاطعة جيانغشي بشرق الصين حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

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