السعودية وإيران والمرأة بينهما.. من يكسب

2023/01/08 | 07:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "لا أظن أن أحداً في السعودية أو إيران، فكّر أو خطط لفتح جبهة جديدة في "معركة الصورة" بين البلدين، ميدانها هذه المرة، حقوق النساء ومكانتهن"

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