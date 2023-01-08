2023/01/08 | 07:09 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- "لا أظن أن أحداً في السعودية أو إيران، فكّر أو خطط لفتح جبهة جديدة في "معركة الصورة" بين البلدين، ميدانها هذه المرة، حقوق النساء ومكانتهن"
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية وإيران والمرأة بينهما.. من يكسب "معركة الصورة"؟ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية وإيران والمرأة بينهما.. من يكسب "معركة الصورة"؟ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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