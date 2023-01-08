بينها دولة عربية.. مدة الخدمة العسكرية الإجبارية في عدد من الدول

2023/01/08 | 08:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلزم عدد من الدول مواطنيها بأداء "الخدمة العسكرية الإجبارية" والتي تختلف مدتها من دولة إلى أخرى.

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