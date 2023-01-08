أول تعليق كويتي رسمي بعد ضجة فيديو

2023/01/08 | 08:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت السفارة الكويتية في القاهرة على ما يتم تداوله من مقاطع فيديو وما تم تناقله بأنه "اعتداء" على طلاب كويتيين في مدينة الإسكندرية موضحة أن ما حصل هو مشاجرة بين مجموعة من طلابها.

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