2023/01/08 | 08:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الاحد، تفاصيل مقتل محامي والإجراءات المتخذة بحق الجناة في المحافظة.

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