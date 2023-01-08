2023/01/08 | 09:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Af5cZFZMoSU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنانة الكويتية #حليمة_بولند تصل البصرة و تتحدث عن استقبال الجماهير لها) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفنانة الكويتية #حليمة_بولند تصل البصرة و تتحدث عن استقبال الجماهير لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).