2023/01/08 | 09:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في فضيحة جديدة هزت قطاع التعليم في الكويت، تمكنت السلطات من اعتقال أعضاء عصابة تساعد الطلبة على الغش باختبارات الثانوية، وفقا لوسائل إعلام كويتية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (150 دينارا وسماعة أذن.. ضبط عصابة تساعد الطلاب على الغش في الكويت) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (150 دينارا وسماعة أذن.. ضبط عصابة تساعد الطلاب على الغش في الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).