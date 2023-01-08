ابناء الديانة الكاكائية يحتفلون بعيد الصيام ” قول تاس “

2023/01/08 | 09:24 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة عيد (قول تاس) -عهد السماء- تتقدم مؤسسة ايزيدي 24 الاعلامية بالتهاني القلبية لكل الأحبة والاصدقاء من ابناء الديانة الكاكائية (يارسان) في العراق والعالم ..ماذا تعرف عن عيد ” قول تاس-عهد السماء ” للديانة الكاكائية يأتي عيد (قول تاس) بعد ثلاثة ايام من الصوم في منتصف اربعينية الشتاء .حيث يمتنعون الاكل قبل الفجر …

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