الصين ترفع احتياطياتها من الذهب بـ 30 طناً في ديسمبر

2023/01/08 | 09:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن بنك الشعب الصيني عن رفع احتياطياته من الذهب بـ 30 طناً في ديسمبر، ليصل إجمالي احتياطيات الدولة من المعدن الأصفر إلى 2010 أطنان.هذا ووصلت مشتريات بنك الشعب الصيني إلى مستويات قياسيى في الربع الثالث من العام الماضي بـ 400 طن من الذهب، مع حصة تبلغ ربع الكمية فقط لمؤسسات معروفة ومحددة […]

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