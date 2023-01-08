2023/01/08 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استقرار سعر مثقال الذهب، اليوم الاحد، في الأسواق المحلية ببغداد استقر عند 383 الف دينار.

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي اليوم سعر 383,535 دينار .

فيما سجل سعر المثقال يوم أمس سعر نفسه 383,535 دينار .

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

تحرير : ع.



ك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقرار أسعار الذهب في الاسواق المحلية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقرار أسعار الذهب في الاسواق المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).