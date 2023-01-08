2023/01/08 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -السليمانية

أكد النائب الكردي السابق غالب محمد، اليوم الاحد، أن حكومة إقليم كردستان ترفض رواتب الموظفين والمتقاعدين على النظام الإلكتروني.

وقال محمد لـ(بغداد اليوم) إن "حكومة الإقليم ترفض تحويل الرواتب على نظام الماستر كارد كما معمول به في المحافظات العراقية الأخرى".

وأضاف أن "تحويل الرواتب بنظام الماستر كارد سينهي قضية الموظفين الفضائيين، وحكومة الإقليم لديها الآلاف من الموظفيين الفضائين يتسلمون رواتب وهمية، ولا وجود فعلي لهم".

يذكر ان ازمة الخلاف ما بين بغداد واربيل لا زالت مستمرة، وابرز الملفات المختلف عليها هي رواتب موظفي اقليم كردستان البالغة نحو 400 مليار دينار وحصة الاقليم من الموازنة الاتحادية والاراضي المختلف عليها وقانون النفط والغاز والمادة 140 من الدستور، وشهدت السنوات الماضية عشرات جولات التفاوض بين الطرفين لم تصل الى حل نهائي، نتيجة مغالات الاكراد في التفسير الدستوري للمادة 140 وعدم تسليم نفط الاقليم وواردات المنافذ لحكومة بغداد وفي الوقت نفسه تطالب بحصة كاملة من الموازنة الاتحادية، في الاثناء تتمسك بغداد بمقود الدستور وتمتنع عن الانصياع للمطالب الكردية وتعتبرها تقويضا للسلطة الاتحادية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب كردي يكشف أسباب امتناع كردستان عن تحويل الرواتب للنظام الإلكتروني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب كردي يكشف أسباب امتناع كردستان عن تحويل الرواتب للنظام الإلكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).