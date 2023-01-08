تعليق الرحلات الجوية في مطار اربيل بسبب الضباب

2023/01/08 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

أفاد مراسلنا، اليوم الاحد، بتعليق الرحلات الجوية في مطار اربيل الدولي بشكل مؤقت جراء سوء حالة الطقس وتراجع مدى الرؤية بسبب تشكل الضباب الكثيف.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "حركة الرحلات الجوية توقفت منذ فجر اليوم على خلفية تشكل الضباب".

واضاف أنه "سيتم استئناف حركة الملاحة في المطار بعد تحسن الأحوال الجوية".

تحرير: أ.ق

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