تفاعل على فيديو بوتين يقف

2023/01/08 | 09:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يقف "وحيدا" في الكنيسة خلال قداس عيد الميلاد الأرثودوكسي الأمر الذي أثار تفاعلا.

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